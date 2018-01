Sem muita folga, seleção de handebol treina para Mundial A seleção brasileira masculina de handebol não terá muita folga nas festas de fim de ano. O grupo ficará concentrado em São Bernardo do Campo, fazendo a preparação para a disputa do Campeonato Mundial, que começa no dia 19 de janeiro, na Alemanha. A primeira fase de treinos será a partir da terça-feira e vai até sábado, sempre em dois períodos. Depois da parada para o réveillon, o grupo faz novo período de treinamentos entre os dias 2 e 7 de janeiro. Aí, acontece o embarque para a Espanha, onde será realizada a última etapa da preparação. O técnico da seleção brasileira, o espanhol Jordi Ribera, convocou 19 jogadores, sendo que três fazem parte da equipe júnior e vão apenas participar dos treinos. ?Vamos ter algumas dificuldades na parte física por causa do calendário. Enquanto no Brasil os jogadores estão no fim da temporada, na Europa eles estão no auge?, revelou o preparador físico da seleção, Marco Antônio Cezar. Confira os convocados: Goleiros Alexandre Morelli Vasconcelos Flávio Mendes dos Reis Maik Ferreira dos Santos Armadores Alexandre Flávio Folhas Bruno Santana Claudiomiro de Souza Costa Fernando Pacheco Filho (Zeba) Guilherme Rosa de Oliveira Gustavo Nakamura Cardoso (Japa) Leonardo Tezele Bortolini Pontas Danilo Bleinroth Guedes Fábio Ferrarezi Vanini Felipe Borges Dutra Ribeiro Hélio Lisboa Justino Marcelo Didier Alves da Silva Renato Tupan Rui Pivôs Carlos Luciano Ertel (Menta) Danilo Paulino da Silva Jardel Pizzinato