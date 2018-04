Sem o Fenômeno, missão dos gols fica com Liedson

As duas palavras que mais motivam o atacante Liedson são clássico e Pacaembu. O novo dono da camisa 9 do Corinthians cresce quando encara os grandes rivais - Palmeiras e São Paulo que o digam em 2003. E, se o jogo for no estádio preferido do corintiano, a possibilidade de gol é bem grande. O astro já balançou as redes 18 vezes no local em 16 partidas, média de mais de um gol por encontro.

"A felicidade em estar na frente da torcida no Pacaembu é grande. Faço uns gols aqui, mas é mais coincidência, pois procuro sempre marcar e nem sempre acontece", observa.

Hoje, ele espera roubar a cena na festa de Ronaldo, levar a melhor sobre Neymar e mostrar que a camisa 9 corintiana está em boas mãos. "As emoções vão estar à flor da pele e espero viver uma tarde feliz. Em clássico tudo pode acontecer, é um jogo igual, e tomara que a segunda-feira seja mais feliz para nós", afirma o jogador, alvo de brincadeira dos companheiros por causa do ralo cabelo moicano.

"Não vou ceder à pressão dos companheiros. Minha mulher gosta, estou bem em casa e assim o resto está fluindo naturalmente", diz, com sorriso no rosto. Ele brinca e afirma que a "perseguição" do elenco, saudável, vem lhe dando força para os gols: quatro em três jogos.

De bom papo, Liedson só não admite que o definam como o substituto de Ronaldo. "O Ronaldo foi fantástico e é insubstituível, só estou procurando fazer bem o meu trabalho aqui, atrás do meu espaço", comenta. "Todas as homenagens são válidas para ele, uma pena parar tão cedo." Liedson sabe, contudo, que atuará sob pressão por ser o novo homem-gol. "A responsabilidade é maior, independentemente do número da camisa."