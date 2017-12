Sem ondas, WCT é adiado mais uma vez Pelo segundo dia consecutivo, os organizadores da etapa brasileira do WCT (a elite mundial do surfe) adiaram o início da competição por falta de ondas. O campeonato, que tem estrutura móvel em três praias do litoral de Santa Catarina (Joaquina, Praia Mole e Imbituba), tem até o dia 10 para ser encerrado.