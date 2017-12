Sem Paula Pequeno, Finasa defende boa fase O Finasa/Osasco, invicto na Superliga Feminina de Vôlei, com 11 vitórias e 26 pontos, volta à quadra nesta terça-feira pela sétima rodada da competição, contra o Automóvel Clube (quarto colocado), às 20 horas, em Campos. O desfalque será a atacante Paula Pequeno, que torceu o joelho esquerdo na vitória de seu time sobre o Força Olímpica, sábado, por 3 a 1. ?Lamentamos muito a contusão. Ela vinha evoluindo a cada dia e fará muita falta?, disse José Roberto Guimarães, técnico do Osasco. Ele ainda não definiu quem será a sua substituta. No mesmo horário, o Pinheiros enfrenta o Macaé, em São Paulo. O Rexona/Ades, recebe em Curitiba o MRV/Minas, às 18 horas, e o Brasil Telecom/Força Olímpica vai até Minas para jogar contra o Sesi/MG. O MRV/Minas, que conta com o forte ataque da ponta Virna, da líbero Arlene e a oposto Raquel, está na segunda posição, com 24 pontos, seguido pelo São Caetano. Na Superliga Masculina, o Bento/Union Pack (nono) enfrenta o Unisul (terceiro), em Bento Gonçalves, às 20h30. A Ulbra/São Paulo (líder) vai até Canoas, para enfrentar o Intelbras/São José, às 19h30.