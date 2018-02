Sem pódio no Pan, sem ajuda de custo

A maioria dos atletas que defenderam o Brasil no tae kwon do nos Jogos Pan-Americanos do Rio está revoltada. Eles alegam que a Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBTKD) fez um acordo no qual prometia ajuda de custo ao todos até dezembro. Alguns, desde junho, outros, desde julho, não recebem o dinheiro, que está sendo repassado aos quatro medalhistas nos Jogos. Apelos ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) não resolveram o problema. A situação mais crítica é a de Carlos Izidoro, que machucou o joelho durante o Pan. "O seguro do COB pagou as despesas da cirurgia e a fisioterapia, mas o pessoal da Confederação não se deu ao trabalho nem de fazer um telefonema para saber se estava precisando de remédios", se queixa. "E por causa das longas concentrações que eles impunham, sob a ameaça de nos cortar do Pan, acabei perdendo uma bolsa de estudos. Agora, para continuar o curso de Educação Física, tenho de pagar." Segundo Izidoro, a CBTKD decidiu, depois do Pan, passar toda a verba destinada aos atletas para os quatro medalhistas. "Não que o Diogo Silva, por exemplo, não mereça ganhar mais. O ruim é que outros 11 ficaram sem receber. E nem era uma quantia alta, só R$ 600", afirma. "Há uns cinco meses procurei o COB pedindo ajuda. Até agora, nada." A lutadora Valdirene Gonçalves confirma a situação. "Depois do Pan, avisaram que a ajuda de custo seria cortada." Tanto Valdirene como Izidoro cogitam ir à Justiça para receber o dinheiro. O Estado entrou em contato com a CBTKD, mas não encontrou o responsável para comentar o assunto. O gerente-geral de Esportes do COB, José Roberto Perillier, confirma que foi procurado por Izidoro no final de setembro. O dirigente garante que já entrou em contato com a CBTDK para tratar da questão, cuja solução está "bem encaminhada".