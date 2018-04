Sem Ricardinho, Brasil começa a luta por Pequim

O técnico Bernardinho sinalizou uma trégua. O levantador Ricardinho não cedeu. Assim, a seleção masculina de vôlei vai para a principal competição do ano sem o ex-capitão - um de seus principais destaques -, como já havia ocorrido no Pan do Rio e no Sul-Americano. O Brasil começa hoje, às 7h05 (de Brasília, com Globo e SporTV), a brigar por uma vaga na Olimpíada de Pequim. Enfrenta os Estados Unidos, primeiro adversário da Copa do Mundo, no Japão. Ricardinho integrava a lista dos 19 inscritos - apenas 12 seguiram para o Japão. Depois de divulgar a inclusão do atleta, Bernardinho disse que esperava uma reaproximação do levantador, cortado às vésperas do Pan. Mas ficou só na intenção. Assim, a seleção terá como levantadores Marcelinho e Bruno Rezende. E o atacante Giba continua como capitão. O Brasil, campeão olímpico em Atenas/2004, também defende o título da Copa do Mundo, conquistado em 2003. Assim como na competição feminina, em que terminou como vice-campeão, os três primeiros colocados entre as 12 seleções participantes estarão credenciados para Pequim. O sistema de disputa é simples: todos jogam contra todos, em turno único, com pontos corridos. Já na estréia, o time de Bernardinho encontrará o rival vencido na final do Pan, em julho. Logo depois, em agosto, os americanos ganharam de um time reserva do Brasil na Copa América. "O ponto forte deles é o conjunto", diz o líbero Escadinha. "Eles sempre jogam duro contra o Brasil." O meio-de-rede Gustavo lembra que não há como controlar a ansiedade antes de uma estréia. "Temos de jogar com atenção, porque estréias são sempre nervosas." Ambos destacam os pontos fortes dos americanos: uma equipe bem postada taticamente e mais alta que o Brasil. "Será importante sacar bem e trabalhar a defesa", ressalta Gustavo. "Não podemos cair na armadilha de jogar com as bolas altas", emenda Escadinha.