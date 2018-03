Sem Rodrigo, Brasil fica mais fraco no Pan "Questões sanitárias" afastaram o melhor cavaleiro brasileiro, Rodrigo Pessoa, dos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto. Com a desistência, o Brasil entra enfraquecido na disputa continental, que valerá vaga aos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. "A viagem era bastante complicada e existiam muitas contradições nas informações", disse Pessoa à Agência Estado, por telefone, da Bélgica. "O transporte e a quarentena dos cavalos também foi algo não explicado direito. O principal empecilho para a participação de Pessoa foi o fato de que os cavalos precisariam tomar uma vacina, o que os obrigaria a passar por uma quarentena ao retornar para a Europa. Por conseqüência, o cavaleiro ficaria sem suas principais montarias para as competições européias no segundo semestre. O português Diogo Pereira Coutinho, proprietário de Baloubet du Rouet e de Giffard, também foi decisivo na decisão de Pessoa, já que não permitiu que o cavaleiro montasse com seus cavalos no Pan-Americano. "O Diogo é português e, por isso, o Pan para ele não é tão importante", contou o brasileiro. Apesar de sua ausência, Pessoa demonstrou otimismo quanto à participação brasileira em São Domingos. "Não conheço três dos conjuntos, mas tenho a certeza de que representarão bem o Brasil", afirmou. O cavaleiro contou que espera a classificação do time para Atenas, onde "com certeza" estará presente. Sem Pessoa, os cinco cavaleiros que representarão a equipe brasileira em São Domingos são Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, montando Audi Oliver Método, Bernardo Resende Alves com Fort Neuville, César Almeida com Salamandra Limerick, Karina Johannpeter com Faust de Roan, e Pedro Paulo Lacerda com Multiaction Luzeiro Exponencial. Aos 19 anos, Karina é considerada a revelação entre os competidores de 2003. "Fiquei surpresa ao ser inscrita e acho que o fundamental foi o meu crescimento nas últimas competições", afirmou Karina. Ela ficou na quinta colocação no Campeonato Brasileiro de Hipismo e venceu as duas últimas etapas da seletiva do Pan, onde terminou na sexta posição na classificação geral. Inscrições - Terminou no dia 30 o prazo dado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para que as confederações brasileiras apresentassem a lista provisória sobre os atletas que participarão dos Pan-Americano. Agora, as entidades terão até o dia 15 de julho para enviarem a lista oficial. Já no dia 17 será a vez do COB inscrever oficialmente o País e seus atletas na modalidades que terão participações brasileiras.