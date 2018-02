Sem Scheidt, Fontes lidera na Laser Sem a concorrência do bicampeão olímpico Robert Scheidt, Bruno Fontes assumiu nesta quarta-feira a liderança da classe Laser Standard na Pré-Olímpica 2005, no Iate Clube do Rio. O evento é uma das seletivas para a Equipe Permanente de Vela Olímpica (EPVO). Scheidt não entrou na água. A partir de sábado, ao lado de Bruno Prada, enfrenta Torben Grael e outros competidores na classe Star.