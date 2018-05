Sem TRT, Vitor Belfort pede luta contra Chris Weidman em Julho

RIO - Excluído da disputa do cinturão contra o estadunidense Chris Weidman, em maio, devido ao uso da Substância TRT (Tratamento para Reposição de Testosterona), não permitida em algumas cidades dos Estados Unidos, Vitor Belfort afirma que irá desafiar novamente o detentor do título.

Na ocasião, a organização do evento substituiu Belfort por Lyoto Machida, na disputa pelo cinturão, que ficou cerca de quatro anos com Anderson Silva, mantendo a data da luta, porém, uma operação nos dois joelhos de Weidman fará com que a luta seja adiada novamente.

Com uma nova data marcada, Belfort espera ser novamente o oponente de Weidman na disputa do cinturão. "Eu fiz todos os testes e não há nada no meu corpo, no meu sistema. Deus me abençoou. Estou pronto e estou esperando", declarou Belfort ao MMAFighting.com. O lutador espera ser novamente o desafiante ao cinturão no evento que ocorrerá em julho.

Ainda sem luta marcada, Vitor Belfort aguarda a aprovação da NSAC, Comissão Atlética de Nevada, para retornar ao octógono.