Sem TV aberta, final da Copa Sul-Minas-Rio é marcada para Juiz de Fora Duas semanas depois das semifinais, a Primeira Liga finalmente anunciou, nesta quinta-feira, data, horário e local da final da primeira edição da Liga Sul-Minas-Rio. Mandante, o Fluminense vai receber o Atlético-PR no próximo dia 20, quarta-feira, às 21h45, em Juiz de Fora (MG). Apesar do horário e de a partida valer título, não há previsão de transmissão em TV aberta. Pelo que informou a entidade organizadora, o jogo só vai passar no canal SporTV 2.