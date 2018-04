Sem um reforço fenomenal, será difícil manter-se na mídia

Com a saída do Fenômeno dos gramados, qual será a alternativa a ser adotada pelo clube do Parque São Jorge para manter-se como uma vitrine para os patrocinadores? Depois de Tevez (2005), Ronaldo (2008) e Roberto Carlos (2009) já deu para perceber que o caminho indicado é o das grandes contratações. Talvez seja o momento de retomar as negociações com Adriano, outra vez envolvido com problemas de indisciplina. Mas um time não vive só de um ou dois craques. É preciso conjunto.

Ronaldo só deu certo porque havia uma boa base, formada desde a Série B. Agora, a situação é outra. Tite assumiu há pouco tempo, não é unanimidade, e tem em suas mãos um elenco desmantelado. O Corinthians vai ter de começar do zero. E, desta vez, não poderá contar com um reforço fenomenal.