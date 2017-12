Sem vento, Robert Scheidt segue líder As duas regatas da classe Laser previstas para hoje na Semana Pré-Olímpica de Atenas/2004 foram canceladas devido à falta de ventos na região de Agios Kosmas, próxima ao porto de Pireus. Robert Scheidt permanece na liderança do campeonato, com 11 pontos perdidos (já com descarte). Até o momento, o velejador brasileiro acumula duas vitórias, um segundo, um terceiro e um quarto lugares, além da 15ª posição obtida na primeira regata (o descarte até agora). Se a programação inicial for mantida, ainda serão disputadas mais cinco regatas.