Sem verba, FPB abandona lutas amadoras Os românticos adoradores do boxe amador que se acostumaram a assistir às noitadas de terça-feira do Ginásio Baby Barioni, na zona oeste da capital, tiveram nesta quarta-feira uma triste notícia. A Federação Paulista de Boxe (FPB), por tempo indeterminado, anunciou que deixará de realizar todos os seus campeonatos amadores. A última competição, o Luvas de Ouro, ainda está em andamento e se encerra no dia 1º de julho. Alegando falta de verbas para seguir investindo nos novos talentos, a FPB voltará seu foco ao boxe profissional. Para entender o episódio, tem de se lembrar que, recentemente, a Confederação Brasileira de Boxe (CBB) anunciou a criação de uma federação paralela para promover o boxe amador do Estado. Deslocado, o presidente da FPB, Newton Campos, aliou-se às federações carioca e paranaense, também descontentes com a administração de Luiz Cláudio Braga Boselli, presidente da CBB. Se o amador estava complicado, partiram para o boxe profissional. Legalmente. Para dar legitimidade às novas lutas, no entanto, ligaram-se a uma concorrente da CBB, a Confederação Brasileira de Boxe Profissional, com sede em Brasília. Legalmente, no entanto, as três entidades estaduais continuam filiadas à CBB, mas passam a concorrer com ela na organização do pugilismo nacional.