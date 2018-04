Sem vontade, Santos só empata

Quem esperava, ontem, na Vila Belmiro, um Atlético-MG acuado, desesperado, em busca de um pontinho para tentar escapar do rebaixamento, acabou se surpreendendo. O visitante mostrou atitude, pelo menos no primeiro tempo. A mesma atitude teve o Santos na segunda etapa. Resultado: empate por 2 a 2. Para o Santos, o resultado não foi bom, apesar de o time manter a vice-liderança, com 59 pontos - o jogo foi em casa. Para os mineiros (têm 46) o ponto ganho representa passo importante para a fuga do descenso. Na primeira etapa, o Santos começou querendo impor seu ritmo, sem conseguir. Marcando firme quem sabe armar no time paulista - Petkovic, Pedrinho e Kléber -, o Atlético-MG passou a controlar a situação depois dos minutos iniciais. Um chute de fora da área de Kléber Pereira, que assustou o goleiro Juninho, deu a impressão de que só o Santos atacaria. Foi só impressão. Logo em seguida o Atlético-MG respondeu com Éder Luís. E aos minutos 8 minutos os visitantes chegaram ao seu primeiro gol: Éder Luís errou o cruzamento para a área, mas Marcelo foi rebater, falhou e a bola espirrou no canto esquerdo de Felipe. O gol contra deixou a zaga santista tumultuada. A jogada ensaiada do Atlético-MG, com Coelho cruzando bolas na primeira trave, mantinha a Vila Belmiro em silêncio. Aos 20, em um contra-ataque, o goleiro Felipe (substituto de Fábio Costa, que sentiu antiga contusão nas costas) salvou o segundo gol do Atlético-MG. No intervalo, Pedrinho admitiu que o Santos criara pouco para empatar. Por isso, no segundo tempo, o técnico Vanderlei Luxemburgo colocou em campo Renatinho e Vítor Júnior para tentar tornar seu time mais ofensivo. E conseguiu. Mas, aos 30 segundos, a zaga falhou novamente e Marcinho perdeu gol feito. A resposta do Santos veio aos 6 minutos: Kléber Pereira converteu pênalti sofrido por Marcos Aurélio. E, depois de o goleiro Juninho salvar um gol, Kléber Pereira, em jogada típica de centroavante, brigou com três zagueiros na área e chutou no canto esquerdo, aos 31, virando o jogo. Dois minutos depois, porém, a zaga falhou outra vez e Eduardo, de cabeça, em outro cruzamento de Coelho, empatou: 2 a 2. Nos minutos finais, o goleiro mineiro salvou dois gols e garantiu o resultado.