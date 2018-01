Semana da Vela ganha status internacional A Semana de Vela de Ilhabela, um dos eventos mais importantes da modalidade, vai se tornar internacional em sua 30ª edição - e terá o novo nome de Semana Internacional de Vela de Ilhabela. O sucesso do evento é tamanho, que o novo desafio é trazer cada vez mais velejadores de alto nível do exterior e, em 2004, colocar o evento no calendário da Federação Internacional de Vela (Isaf). "Teremos, pelo menos, dois árbitros internacionais, e a intenção é que no próximo ano a Semana de Vela entre no calendário da Isaf. Queremos que a Semana de Ilhabela deixe de ser um evento isolado no calendário nacional", diz o diretor do Yacht Club de Ilhabela, José Nolasco. A competição será aberta dia 12 de julho, com Regata Eldorado-Alcatrazes, e o governador do Estado, Geraldo Alckmin, estará no barco rebocador da Marinha, que dará a largada desta prova. Por medida de segurança, a organização definiu a limitação do número de inscrições para 200 barcos. Se este número for atingido, será o novo recorde da competição. Em 2002, o recorde estabelecido foi de 178 barcos. Nolasco destaca que com a internacionalização da Semana de Vela, as regatas terão maior nível técnico, já que parte da arbitragem será internacional. "É um evento que a cidade espera o ano todo para ser realizado, e por isso todo mundo se mobiliza muito. Não é só a parte de competição, mas de lazer oferecido para todo o público", emenda o diretor. Na edição do ano passado, o vencedor foi o ?Pajero TR4/Daslu?, do comandante Eduardo Souza Ramos. Foi a tripulação com mais atletas de países diferentes - Argentina, Brasil, Suécia e Nova Zelândia. O comandante chegou a fazer uma comparação: "Os melhores times de futebol têm jogadores de várias partes do mundo, não é? Além de serem bons velejadores, são meus amigos também." Além do Pajero, os argentinos do ?Flash Gordon? impressionaram o público. Rápida, a embarcação ficou com a fita azul (primeiro a cruzar a linha de chegada) da regata Eldorado-Alcatrazes. Para este ano, quatro barcos argentinos já estão confirmados nas categorias IMS e ORC: ?Flash Gordon?, ?Matador?, ?San Gregorio? e ?Nubium? - campeão da classe ORC em 2002). O ?Cisne Branco?, da Marinha Brasileira, também estará na largada da primeira regata. Além de destaques internacionais, o evento em Ilhabela costuma trazer as estrelas brasileiras para as raias do Canal de São Sebastião. Nomes como Robert Scheidt, Torben e Lars Grael, Alex Welter, entre outros, tradicionalmente competem em Ilhabela. Para Scheidt, é lá melhor raia do Brasil para se velejar. A AGFA é a primeira cotista de patrocínio do evento.