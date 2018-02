Semana de Vela acaba na terça-feira A 3.ª Semana Internacional de Vela do Yacht Club de Santo Amaro (YCSA), na represa de Guarapiranga, em São Paulo, termina na terça-feira, reunindo vários destaques do esporte, nas categorias Laser, Snipe, Finn, Lightning, Optimist, 420, 470, Hobbie Cat 16 e Prancha a Vela. O evento tem a presença do hexacampeão mundial e duas vezes medalhista olímpico (ouro em Atlanta/1996 e prata em Sydney/2000) na classe Laser, Robert Scheidt, que disputa a classe Star com Bruno Prada. Classificado na Laser para os Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, na República Dominicana, Scheidt optou pela disputa da Star no YCSA para melhor se adaptar à classe que deve ser prioridade no futuro. A dupla treina para a Semana Pré-Olímpica, de 15 a 22 de março, em Ilhabela, onde enfrentará os maiores nomes da classe no País, como Torben Grael, Lars Grael, Alex Welter e Alan Adler.