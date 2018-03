Semana de Vela atrai barcos estrangeiros A internacionalização da Semana de Vela de Ilhabela, que está na sua 30ª edição, já está mostrando resultados: estão inscritos oito embarcações estrangeiras - sete argentinas e uma uruguaia. A competição, no Yacht Club de Ilhabela, começa dia 12, com a regata Eldorado-Alcatrazes. O evento é considerado o mais importante da América Latina e deve reunir 200 barcos e 1.400 velejadores, recorde da competição. A idéia dos organizadores é que a partir de 2004 a Semana de Ilhabela entre no calendário da Federação Internacional de Vela (Isaf). "É muito importante para a competição contar com embarcações de outros países. Mais do que isso, o fato de ter aumentado o número de barcos estrangeiros confirma a força da competição na América do Sul. Com a entrada no calendário da Isaf, temos certeza de que a presença de velejadores e embarcações estrangeiros deve crescer ainda mais", aposta Edgar Rombauer, da DS Comunicação, organizadora da Semana de Vela de Ilhabela em parceria com o Yacht Club. Os barcos argentinos que estarão participando deste ano são "Dynamo IV", do comandante Carlos Jasson Hardie; "Flash Gordon", de Benjamin Haymes; "San Gregorio", de Kirkor Simsirogiu; "Angelux", de Eduardo Guevara; "Bizarro", de Ruben Angel Puppo; "Matrero", de Toríbio Achaval; e "Nubium, de Kallay Esteban. Representando o Uruguai está o "Adrenalina", comandado por Harry Giuria. Estrelas - Além dos estrangeiros, a competição também contará com os principais nomes do iatismo brasileiro, como Robert Scheidt, campeão olímpico e hexa mundial de Laser; Lars Grael, da Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer do Estado de São Paulo e medalhista olímpico; Cláudio Biekarck, que ganhou seis medalhas em Jogos Pan-Americanos; Alan Adler, campeão mundial de Star em 1989 e um dos representantes do Brasil na classe J24 em Santo Domingo, Eduardo Souza Ramos, atual vencedor da Semana de Vela; Mário Buckup, bicampeão da Lightning; Ralph Christian (Lightning), Boris Ostergreen (Snipe) e Gastão Brun (Star). Organizada pelo Yacht Club de Ilhabela e pela DS Comunicação, a 30ª Semana Internacional de Vela de Ilhabela possui responsabilidade técnica dos juízes internacionais convidados pelo YCI e pela Federação Brasileira de Vela de Motor (FBVM), da Diretoria de Vela do YCI. O patrocínio é da Mitsubishi Motors do Brasil e Agfa, com co-patrocínio da Semp Toshiba. O evento tem ainda o apoio da Marinha do Brasil, Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer do Estado de São Paulo, Capitania dos Portos de São Sebastião, Prefeitura Municipal de Ilhabela, Secretaria de Esporte e Turismo de Ilhabela, Associação Brasileira de Veleiros de Oceano, Rádio Eldorado, Estaleiros Fighter, Lojas Regatta, Bracante Seguros, TAM, Litokromia, Associação Comercial e Industrial e Associação Comercial e Industrial de Ilhabela e Associação da Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares de Ilhabela.