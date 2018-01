Semana de Vela começa com recordes A Semana de Vela de Ilhabela começou no sábado com dois recordes na prova de longo percurso Eldorado FM/Alcatrazes por Boreste: 137 barcos e o tempo de 7h55min para o percurso do veleiro "Sorsa", dos irmãos Torben e Lars Grael, o fita azul da etapa. A vitória foi do "Telefônica Celular", do velejador Mark Essle, bicampeão da competição (99/2000). As regatas oficiais voltam a ser disputadas na quarta-feira. "Começamos muito bem. O estudo das condições meteorológicas, desde a sexta-feira, acabou sendo fundamental", explicava neste domingo o consultor de empresas e velejador amador Mark Essle. Com o mesmo veleiro, cujo nome anterior era "Curupira", ele conquistou o título da Semana de Vela nos dois últimos anos. Mas sua melhor classificação na regata Eldorado FM/Alcatrazes tinha sido apenas o terceiro lugar, no ano passado. "Como nós competimos com um veleiro menor (30 pés), levamos alguma desvantagem em relação aos barcos maiores. Nosso objetivo era apenas conseguir uma classificação boa e, depois, obter resultados melhores nas regatas mais curtas", diz Essle. Na sexta-feira, a equipe do "Telefônica Celular" com Essle, Pablo Furlan, Paulo Bilyk, André "Bochecha" Fonseca, Gabriel Borgstrom e Torquel Borgstrom decidiu que navegaria mais perto da costa de Ilhabela, aproveitando os ventos mais frescos do mar. Na primeira parte, até o canal sul, o veleiro ficou em 6º lugar. Depois foi ganhando posições. Fez uma boa volta na ilha de Alcatrazes, acompanhado por uma nuvem de gaivota, e ganhou o primeiro lugar no percurso de volta, já com vento soprando contra, obrigando o timoneiro a fazer zigue-zagues para aproveitar melhor as correntes de ar. "Chegamos cerca de 35 minutos atrás dos barcos maiores, o que foi um resultado excelente", disse Essle. De acordo com as regras da classe IMS - International Manager System - o tempo dos veleiros é corrigido de acordo com o tamanho dos barcos. O "Sorsa", o primeiro a cruzar a linha de chegada, tem 42 pés. Com o rating, o veleiro dos irmãos Grael ficou em segundo lugar. A Semana de Vela de Ilhabela, organizada pelo Yatch Club de Ilhabela com o apoio da Volvo Ocean Race e Semp Toshiba, continuará nesta segunda e terça-feira com regatas do Grand Prix, limitada às classes Carabelli 32, Delta 32, ILC 30 e ILC 25 que não somam pontos para a competição. De quarta à sábado, os velejadores disputarão uma regata de percurso médio no canal de São Sebastião e três regatas triangulares (ou barla-sota). A soma de pontos das cinco etapas apontará o campeão nas classes IMS, ORC, RGS, Multicasco e Bico de Proa. Durante a semana, o Yatch Club de Ilhabela e a Rádio Eldorado estão apresentando, na sede do clube, uma mostra de fotos das duas edições da regata Eldorado/Brasilis (2000/2001), disputadas em janeiro. E já fazendo o lançamento oficial da edição 2002 da maior regata de longo percurso do Brasil, entre Vitória e Ilha de Trindade. Classificação Classe IMS: 1º) "Telefônica Celular"; 2º) "Sorsa", a 4min48s; 3º) "Caninana", de Gastão Brunn e Marcos Soares, a 8min44s; 4º) "Mitsubishi", de Eduardo Souza Ramos e Mario Buckup; 5º) "ESPN Brasil", de Robert Scheidt e Claus Bieckark, a 18min40s. Classe ORC: 1º ) "Garça", de Jadir Teixeira Serra. Classe Multicasco: 1º) "Regata", de Felipe Furquim, Nelson Ilha e Alex Welter.