Semana de Vela começa no dia 20 O velejador Marcos Ferrari, recordista da prova Eldorado-Alcatrazes por Boreste, quer superar a própria marca no próximo dia 20 de julho. Em 98, no comando do barco "ESPN", Ferrari completou o percurso de 50 milhas em 9h34m53. "O segredo para vencer uma prova difícil como a Eldorado-Alcatrazes é fazer um bom plano de navegação, concentração e o revezamento dos timoneiros. E contar com boas condições de vento", explica o velejador. Em 98, o tático do "ESPN" foi o experiente Cláudio Bieckark. Marcos Ferrari espera confirmar até o final de semana se poderá participar da prova com o veleiro "ESPN". Ele também tem um convite para integrar a equipe de Amyr Klink que deverá disputar a prova com o novo "Paratii", veleiro de dois mastros e 90 pés, na classe Bico de Proa. O veleiro que estabeleceu o recorde da prova, em 98, tem 42 pés e pertencia a Torben Grael. Agora, Ferrari pretende disputar a prova com o próprio barco. "Se os ventos estiverem fortes, acho que poderei bater o meu recorde", diz. A Semana de Vela de Ilhabela, que abre com a prova Eldorado-Alcatrazes, deverá contar com velejadores do calibre de Torben e Lars Grael, Robert Scheidt, Alex Welter, Eduardo Souza Ramos, entre os principais. O Yacht Club de Ilhabela já recebeu a inscrição de três barcos argentinos e dois barcos ingleses para a competição. A Eldorado-Alcatrazes largará no dia 20, sábado, às 10h30, em direção à ilha de Alcatrazes, contornando-a por Boreste e retornando ao ponto de partida. Dependendo das condições do vento, a duração da prova pode variar muito, inclusive, chegando até o dia seguinte. O tempo do percurso também varia de acordo com o tamanho dos veleiros. "Por isso", diz Ferrari, "o comandante tem que poupar a tripulação, principalmente os timoneiros que são muito exigidos em competições mais longas". A programação da Semana de Vela de Ilhabela, além da Eldorado-Alcatrazes, contará com mais quatro regatas de quarta-feira, dia 27, até o sábado, dia 27 de julho, quando serão conhecidos os vencedores nas classes IMS, ORC, RGS, Bico de Proa e Multicasco, subdivididos de acordo com o comprimento dos veleiros. Os prêmios da Eldorado-Alcatrazes serão entregues pela Marinha do Brasil, no domingo à noite, no Yacht Club de Ilhabela. A Marinha do Brasil, cujo Grêmio Naval competirá com 5 barcos, também estará apoiando a regata com a fragata "União", de onde será dado o tiro de largada.