Semenya muda o visual para revista A atleta sul-africana Caster Semenya, cuja feminilidade tem sido avaliada pela Federação Internacional de Atletismo (IAAf) desde sua participação no Mundial em Berlim, mostrou seu lado mulher para a revista You, uma das mais populares de seu país. A cabeça raspada apresentada na Alemanha na conquista da medalha de ouro nos 800 metros foi substituída por uma cabeleira crespa, vestido e maquiagem, que deixaram a atleta com um visual mais suave.