Semifinais da Fed Cup terminam empatadas em 1 a 1 no primeiro dia de disputa A briga pelo título da Fed Cup, a versão feminina da Copa Davis, promete muito equilíbrio entre as semifinalistas. Nem mesmo a atual bicampeã República Checa está tendo facilidade. Neste sábado, no primeiro dia de disputas, dois empates por 1 a 1. Em Lucerna, na Suíça, as donas da casa correram atrás da igualdade contra as checas. Em Trélazé, na França, a mesma coisa das mandantes contra a Holanda.