Semifinais da Superliga já têm datas Os confrontos das semifinais da Superliga Feminina de Vôlei estão previstos para os dias 9, 12, 16, 19 e 23. As séries serão em melhor-de-cinco. A Finasa/Osasco enfrentará a MRV/Minas. O time paulista venceu a série melhor-de-três contra a Detur/São Caetano por 2 a 0. E o Minas eliminou a Blue Life/Pinheiros, também por 2 a 0. No outro confronto, a Oi/Campos enfrentará a Rexona/Ades. O time fluminense despachou a Brasil Telecom, de Brasília, ao fechar a série em 2 a 0. E o time do Rio derrotou a Sesi-MG, pelo mesmo placar. Pela Superliga Masculina, a primeira rodada das quartas-de-final em melhor-de-três será na terça-feira entre Wizard/Suzano e Ulbra, às 19h, em Suzano. No dia seguinte, jogam Unisul e Banespa; Telemig/Minas e Araraquara; On Line e Union Pack/Union.