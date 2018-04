Semifinalista em Stuttgart, Kvitova sobe para sexta posição na WTA

Kvitova subiu para 3.947 pontos, o suficiente para que ultrapassasse a romena Simona Halep, que já foi vice-líder do ranking mas segue em queda livre. Depois de ser eliminada logo na estreia em Stuttgart, ela caiu para 3.660 pontos e ocupa agora a sétima colocação da lista.

Esta foi a única alteração no Top 10 do ranking, que, de fato, teve poucas mudanças. Apenas mais uma aconteceu entre as primeiras 20 colocadas. A suíça Timea Bacsinszky subiu da 16.ª para a 15.ª posição, ultrapassando a checa Lucie Safarova.

Mesmo sem atuar neste mês, Serena Williams segue tranquila na liderança do ranking, com 8.625 pontos, quase três mil a mais do que a segunda colocada, a polonesa Agnieszka Radwanska, que tem 5.775. A alemã Angelique Kerber, campeã em Stuttgart, segue na terceira posição, com 5.740.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira subiu da 86.ª para a 84.ª colocação, com 770 pontos, mesmo sem ter atuado na semana passada. Já Paula Gonçalves caiu 12 posições e é a 189.ª do mundo, com 278 pontos.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 8.625 pontos

2) Agnieszka Radwanska (POL), 5.775

3) Angelique Kerber (ALE), 5.740

4) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.876

5) Victoria Azarenka (BLR), 4.530

6) Petra Kvitova (RCH), 3.947

7) Simona Halep (ROM), 3.660

8) Roberta Vinci (ITA), 3.615

9) Maria Sharapova (RUS), 3.431

10) Belinda Bencic (SUI), 3.340

11) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.160

12) Flavia Pennetta (ITA), 3.033

13) Svetlana Kuznetsova (RUS), 3.010

14) Venus Williams (EUA), 2.941

15) Timea Bacsinszky (SUI), 2.735

16) Lucie Safarova (RCH), 2.714

17) Elina Svitolina (UCR), 2.700

18) Karolina Pliskova (RCH) 2.590

19) Ana Ivanovic (SER), 2.585

20) Sara Errani (ITA), 2.505

84) Teliana Pereira (BRA), 770

189) Paula Gonçalves (BRA), 278

274) Gabriela Cé (BRA), 162

343) Bia Haddad Maia (BRA), 108