Seminário discute os desafios do esporte No Brasil, uma das mais árduas tarefas é conseguir números, levantamentos e estatísticas sobre um determinado segmento da economia. Quando o assunto é esporte, então, as informações são mínimas. Sendo assim, pelo menos pela boa intenção o seminário ?Os Desafios dos Negócios do Esporte", que acontece nesta sexta-feira, em São Paulo, merece crédito. Promovido pela Câmara Americana de Comércio, em parceria com a AllComm Partners, o evento terá a participação de nomes de peso, como o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, o jurista Heraldo Panhoca, e figuras de destaque do marketing esportivo, como Richard Law, ex-Hicks Muse e José Carlos Brunoro, além de jornalistas e empresários do setor. O seminário parte do pressuposto que as oportunidades de bons negócios no esporte nacional vêm crescendo anualmente e tendem a ser impulsionadas com a realização dos Jogos Pan-Americanos em 2007, no Rio. Segundo estimativas, o setor movimenta R$ 30 bilhões por ano no Brasil e cresceu 21% somente em 2002. No evento, realizado durante todo o dia (das 8h30 às 16 horas) na Amcham Expo Center, no bairro Chácara Santo Antônio, serão debatidos temas relativos à nova legislação esportiva, público consumidor, o papel do Estado no desenvolvimento do mercado esportivo e oportunidades de investimento. Mais informações podem ser obtidas na AllComm Partners, no telefone (11) 3167 6720.