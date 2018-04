Seminário vai discutir projetos de estádios Começa hoje o seminário da Fifa com o Comitê Organizador da Copa de 2014, num hotel da Barra da Tijuca, no Rio. Uma comissão vai discutir até sexta-feira a adaptação dos projetos das 12 cidades-sede do Mundial do Brasil. Durante o encontro, o novo projeto de reforma do Morumbi - o antigo foi duramente criticado pela Fifa - será apresentado.