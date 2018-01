Senado aprova MP que trata de obras do Minha Casa Minha Vida durante Olimpíada O plenário do Senado aprovou na noite desta terça-feira a Medida Provisória (MP) 679 que trata do uso das obras do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. O texto segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff sem alterações ao que foi aprovado pela Câmara.