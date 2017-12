Senado aprova plano de verba ao COB O plenário do Senado aprovou, nesta sexta-feira, projeto de lei que destina ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) 2% da arrecadação bruta dos concursos de prognósticos e loterias federais e similares cuja realização estiver sujeita a autorização federal, deduzido o montante destinado aos prêmios. Pelos cálculos do autor do projeto, senador Pedro Piva (PSDB-SP), a previsão de arrecadação seria de R$ 40 milhões somente na parte destinada ao COB. Pelo projeto, 50% desses recursos deverão ser destinados aos Estados, para treinamento e realização de competições preparatórias das equipes olímpicas. Ao Comitê Paraolímpico será destinada anualmente uma renda líquida total de um dos testes da Loteria Esportiva Federal e, nos anos de realização dos Jogos Olímpicos e Jogos Pan-americanos, a renda líquida de um segundo teste será destinada ao atendimento da participação de delegações nacionais nesses eventos. O projeto segue, agora, para apreciação pela Câmara dos Deputados.