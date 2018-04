Senna disputa vaga na Lotus até com Rubinho As chances de Bruno Senna assumir o cockpit da Lotus Renault em 2012 aumentaram com a notícia de que Robert Kubica não voltará à equipe no início da próxima temporada. O piloto polonês está afastado desde fevereiro, quando sofreu um acidente durante uma corrida de rali - teve de se submeter a cirurgias no cotovelo, antebraço e perna do lado direito do corpo. Kubica queria voltar no início do próximo ano, mas "jogou a toalha''.