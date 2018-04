Sequência na Vila é esperança de G-4 O Santos aposta nas três partidas consecutivas na Vila Belmiro para ingressar no G-4. A primeira delas é amanhã, contra o Internacional, em jogo atrasado do 1.º turno. Na sequência, encara Fluminense e Santo André. Para subir na tabela, porém, terá de melhorar o aproveitamento: em 9 jogos, venceu só 4 diante de sua torcida. Já o Inter pode ser punido pelo excesso de crianças em campo antes do jogo com o Corinthians no Beira-Rio, na quarta-feira.