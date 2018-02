Ser dirigente, opção dos atletas

Antonio Carlos resolveu que seria dirigente quando ainda jogava bola, semanas antes de anunciar a aposentadoria. Trocar a chuteira pelo terno não é uma novidade - vários atletas já tentaram a mesma sorte que o ex-zagueiro do Santos. Alguns foram bem, outros nem tanto. Mas eles não desistem. Quando a carreira chega ao fim, não conseguem viver longe do mundo futebolístico. Viram dirigentes, técnicos ou comentaristas - o importante é não largar a bola. Um dos mais bem-sucedidos hoje é Leonardo. Atleta com boas passagens por São Paulo e Flamengo, faz sucesso atualmente como diretor do Milan. É um dos homens-fortes do clube italiano, com poder de decidir reforços para o time. Foi fundamental na contratação do então meia são-paulino Kaká e do atacante Ronaldo. O Corinthians não é o único paulista que tem em sua diretoria um ex-jogador. Toninho Cecílio, zagueiro palmeirense no início da década de 90, é o gerente de Futebol do clube alviverde e faz o meio-campo entre a comissão técnica e a alta cúpula palestrina. Mesma função que fez Ronaldão na Ponte Preta, por três anos. "Sempre tinha a idéia de ficar no futebol e, enquanto jogava, estava me formando em administração de empresas, já visando ao futuro", contou o ex-zagueiro do São Paulo e da própria Ponte, que hoje gerencia carreira de atletas. "É importante ter um ex-jogador entre os diretores. Muitas vezes os dirigentes são apenas homens de negócios e não tem o tato para lidar com a comissão técnica e atletas." Neto, ídolo corintiano, foi gerente de Futebol do Guarani por mais de dois anos. Largou as reuniões do clube para ser comentarista. Assim como ele, muitos outros deixaram os gramados por um escritório. E não só no Brasil. Franz Beckenbauer, um dos maiores jogadores da história do futebol alemão, tem cargo de ainda mais prestígio que o palmeirense Toninho Cecílio ou o corintiano Antonio Carlos. É o presidente do Bayern de Munique.