Serena chega a Paris invicta há 24 jogos Número um do mundo, Serena Williams chega a Roland Garros com uma excelente campanha no saibro nesta temporada. São 24 jogos de invencibilidade e dois Premiers conquistados (Madri e Roma). Dona de 15 Grand Slams na carreira, a americana venceu o Aberto francês apenas uma vez, e há mais de uma década, quando derrotou na decisão a irmã mais velha, Venus, em 2002.