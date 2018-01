Serena e Sharapova garantem vaga nas semis nos EUA Apesar do susto, a tenista norte-americana Serena Williams avançou à semifinal do Torneio de Los Angeles ao vencer a sua compatriota Meghann Shaughnessy, 77ª do ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/1 e 6/4. A competição disputada em quadras de cimento é preparatória para o US Open e distribui US$ 600 mil em prêmios. Ocupando a 110ª posição no ranking mundial da Associação das Tenistas Profissionais (WTA), Serena vai enfrentar na próxima fase a sérvia Jelena Jankovic, que eliminou a compatriota Ana Ivanovic por 6/4 e 7/6 (8/6). Essa será a terceira partida entre as duas tenistas no circuito profissional, com uma vitória para cada atleta. No último confronto, a sérvia levou a melhor ao vencer a rival no Torneio de Dubai, na temporada passada. A outra semifinal será disputada entre as russas Elena Dementieva e Maria Sharapova, que eliminaram a norte-americana Bethanie Mattek e a também russa Dinara Safina, respectivamente. As duas tenistas européias já se enfrentaram seis vezes. Sharapova, cabeça-de-chave número um, tem ampla vantagem sobre a compatriota, com cinco triunfos. O último aconteceu nas quartas-de-final do Aberto de Wimbledon, neste ano.