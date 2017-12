Serena pega Bencic e Kerber encara ucraniana na estreia no Aberto da Austrália

Atual vice-campeã do Aberto da Austrália, Serena chega a Melbourne na condição de número 2 do mundo e tentando atingir o recorde de títulos do Grand Slam na Era Aberta do tênis - 23. E logo na sua estreia, a norte-americana terá pela frente uma ex-Top 10, contra quem está empatada em 1 a 1 no confronto direto.

Na segunda rodada, Serena terá pela frente a vencedora do duelo entre a belga Yanina Wickmayer, 59ª colocada no ranking e semifinalista de Wimbledon em 2009, e a checa Lucie Safarova, número 62 do mundo e vice-campeã de Roland Garros em 2015.

A checa Barbora Strycova, número 19 do mundo, é uma potencial adversária nas oitavas de final - antes, na terceira rodada, deverá medir forças com a húngara Timea Babos, 28ª colocada no ranking. Já nas quartas, Serena pode encontrar a eslovaca Dominika Cibulkova, vice-campeã do Aberto da Austrália em 2015 e número 6 do mundo, a britânica Johanna Konta (décima) ou a dinamarquesa Caroline Wozniacki (20ª).

Nas semifinais, a principal candidata a enfrentar Serena é a polonesa Agnieszka Radwanska, número 3 do mundo, que vai estrear em Melbourne contra a búlgara Tsvetana Pironkova, 63ª colocada no ranking. Nas quartas de final, Radwanska poderá encontrar a checa Karolina Pliskova, a número 5 do mundo.

Atual campeã do Aberto da Austrália e número 1 do mundo, a alemã Angelique Kerber vai abrir a defesa do seu título em Melbourne diante da ucraniana Lesia Tsurenko, a número 61 do mundo, que nesta sexta-feira abandonou nas semifinais do Torneio de Hobart por causa de uma virose, o mesmo problema que a impediu de jogar em Brisbane na semana passada.

Kerber venceu o único duelo anterior com Tsurenko. E caso assegure mais um triunfo, a alemã vai encarar na segunda rodada a alemã Carina Witthoeft, 87ª colocada no ranking, ou uma tenista oriunda do qualifying, ainda a ser determinada.

A russa Daria Kasaktina, número 23 do mundo, é a mais provável oponente de Kerber na terceira rodada. Depois, nas oitavas de final, a alemã poderá encontrar a italiana Roberta Vinci, 18ª colocada no ranking e vice-campeã do US Open em 2015.

Nas quartas de final, Kerber poderá se encontrar com a espanhola Garbiñe Muguruza, que no ano passado foi campeã de Roland Garros e ocupa a sétima colocação no ranking da WTA. Já nas semifinais, a alemã tem a romena Simona Halep como potencial adversária. A número 4 do mundo estreará em Melbourne contra a norte-americana Shelby Rogers, 57ª colocada no ranking.

Mas não será fácil para Halep chegar lá. Afinal, na terceira rodada, ela poderá se encontrar com a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016 e 32ª colocada no ranking. Depois, nas oitavas de final, poderá encontrar a norte-americana Venus Williams, a número 18 do mundo. Já nas quartas, a russa Svetlana Kuznetsova, número 9 do mundo, é uma potencial oponente.