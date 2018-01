Serena Williams bate sérvia com facilidade no US Open A norte-americana Serena Williams assegurou sua passagem às oitavas de final do US Open. Neste domingo ela derrotou com facilidade a sérvia Ana Ivanovic - cabeça-de-chave n.º 16 - por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Serena, ex-número um do mundo e bicampeã do torneio disputado em Nova York em 1999 e 2002, tenta se recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, que a manteve fora das quadras por meses e a fez descer ao n.º 94 do ranking da WTA.