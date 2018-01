Serena Williams cai na semifinal do Torneio de Cincinnati Apesar de ter conseguido chegar a sua primeira semifinal após um ano e quatro meses, a tenista norte-americana Serena Williams foi eliminada do Torneio de Cincinnati, nos EUA, ao ser superada pela russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, na disputa por uma vaga na decisão. Serena estava sem disputar uma partida oficial há seis meses, devido a uma lesão crônica no joelho esquerdo. Por causa disso, a atleta sete vezes campeã em Grand Slam despencou para a 139ª posição do ranking Associação das Tenistas Profissionais (WTA). Zvonareva, que ocupa a 50ª posição no ranking feminino, vai enfrentar na final a eslovena Katarina Srebotnik, quarta cabeça-de-chave, que eliminou a suíça Patty Schnyder por 2 a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/6 (8/6). As duas finalistas se enfrentaram apenas uma vez, em 2002, com vitória para a russa.