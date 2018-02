Serena Williams dá show e EUA vencem Serena Williams está disposta a voltar a figurar entre as principais estrelas do tênis. A prova disso é sua apresentação na Copa Hopman, disputada na Austrália. Ontem, ela conduziu os Estados Unidos a triunfo por 3 a 0 sobre a República Checa. Serena fez 6/0, 2/6 e 7/5 em Lucie Safarova e nas duplas mistas, ao lado de Mardy Fish, aplicou 6/0 e contou com o abandono de Tomas Berdych, que também não jogou no individual.