Serena Williams garante vaga em semifinais após um ano Depois de mais de um ano, a tenista norte-americana Serena Williams garantiu a sua presença numa semifinal em competições da WTA (Associação das Tenistas Profissionais) ao vencer a sua compatriota Amy Frazier por 2 sets a 0, com duplo 6/2, pelas quartas-de-final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos. Sete vezes campeã em Grand Slam, Williams, que ocupa atualmente a 139ª posição do ranking feminino, ficou seis meses em inatividade devido a uma lesão no joelho esquerdo. "É muito bom. Cheguei até aqui e não quero parar, quero prosseguir. Acho que definitivamente estou melhorando. Preciso apenas continuar em frente com meu jogo", disse Serena, que disputou a sua última semifinal em Dubai, em março de 2005. A norte-americana vai enfrentar na próxima rodada a russa Vera Zvonareva, que eliminou a sérvia Jelena Jankovic, a quinta cabeça-de-chave, por 2 sets a 0, com duplo 6/1. "Esperava um jogo realmente difícil, com muitos ralis longos. Talvez ela não estivesse no seu melhor dia. Foi importante para mim manter o foco do começo ao fim. Tive sorte de tudo ter ido tão suave, ganhar assim é ótimo", comentou a russa. A outra semifinal será disputa entre a eslovena Katarina Srebotnik, quarta favorita, e a suíça Patty Schnyder, primeira cabeça-de-chave. Elas eliminaram a francesa Marion Bartoli e a indiana Sania Mirza, respectivamente.