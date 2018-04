Sergei Bubka se torna 6º candidato à presidência do COI O ucraniano Sergei Bubka, lenda da história do salto com vara, entrou nesta terça-feira na acirrada disputa pela presidência do Comitê Olímpico Internacional (COI). O ex-atleta de 49 anos, campeão olímpico e mundial, confirmou oficialmente para a entidade o seu desejo de suceder Jacques Rogge, que deixará o cargo em setembro, depois de 12 anos à frente do organismo.