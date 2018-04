Série A-3 com campeões mundiais

Na Francana, os holofotes estão em cima do atacante Aloísio Chulapa. O jogador de 37 anos foi titular na conquista do Mundial de Clubes pelo São Paulo, em 2005, e resolveu aceitar o desafio de jogar a A-3 antes de se aposentar no time de sua cidade, o Sport Atalaia, em Pernambuco.

Outro que também já sentiu o gosto de estar entre os melhores do mundo, mas que agora se aventura como treinador é o ex-atacante Guilherme, campeão mundial pelo São Paulo em 1993 e com passagens marcantes por Atlético-MG, Vasco, entre outros. Ele será o técnico do Marília, clube onde iniciou a carreira.

A competição conta com times que marcaram época. Campeã paulista em 1986, surpreendendo o Palmeiras na decisão, a Inter de Limeira tenta voltar à 2.ª Divisão. Assim como o Novorizontino, que foi vice-campeão paulista em 1990, mas nove anos depois teve de fechar as portas por conta do excesso de dívidas. Em 2010, sob nova gestão, voltou as atividades apenas nas categorias de base, até que em 2012 retomou o futebol profissional para jogar a Quarta Divisão. Logo na primeira competição fez bonito e conquistou o acesso para a A-3.

E o Novorizontino estreia na competição contra o União São João, campeão da Série B em 1996 e que revelou, dentre outros, o lateral-esquerdo Roberto Carlos.