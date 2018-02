Série B faz festa pela chegada dos paulistas Há um clima de festa na Série B para a disputa do Campeonato Brasileiro de 2008 com o rebaixamento do Corinthians e a ascensão do Bahia, que foi vice-campeão da Terceira Divisão. Com dois clubes de massa, a Futebol Brasil Associados (FBA), responsável pela gestão comercial da competição, prevê recordes de público na próxima edição da Segunda Divisão. "Sem dúvida, teremos um 2008 muito positivo para a Série B. Não dá para deixar de comentar que as torcidas de Bahia e Corinthians têm tudo para tornar essa competição ainda mais emocionante, rentável e popular. Faremos uma Série B inesquecível", declarou o presidente da FBA, José Neves Filho. Para o diretor-financeiro da entidade, Marcelo Lopes, a Segunda Divisão do ano que vem tem tudo para ser um sucesso. "Mais do que valorizar a Série B, a presença de Corinthians e Bahia incentiva todos os outros clubes, movimentando as mais diversas regiões do País. O Brasileiro da Série B de 2008 pode representar a integração definitiva do futebol brasileiro com todos os seus Estados e federações." Lopes cita o ?fenômeno? Bahia como exemplo de fidelidade e paixão na relação entre clube e torcida. Em média, a equipe tricolor de Salvador levou 40 mil pessoas por jogo na Série C de 2007. A Série B ainda contará com a visibilidade da TV Globo, que pretende transmitir pelo menos uma partida do Corinthians por semana.