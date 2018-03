Série B: Timão contra todos para voltar ao grupo de elite A grande atração da Série B do Brasileirão em 2008 é o Corinthians, único clube entre os grandes que foi rebaixado ano passado. Na corrida pela volta ao grupo de elite, o Timão terá a concorrência de seis clubes do futebol paulista: São Caetano, Santo André, Bragantino, Barueri, Marília e Ponte Preta. Do Sul, chegam o Juventude, que caiu da Série A, Avaí, Criciúma e Paraná, também rebaixado em 2008. Do Planalto Central, Brasiliense, Gama e Vila Nova (GO). E do Nordeste, chegam o Bahia, CRB, ABC, Ceará, Fortaleza e América de Natal. Adversários que prometem dar trabalho ao Corinthians. De acordo com o regulamento da CBF, subirão à Série A os quatro primeiros colocados na soma geral de pontos dos dois turnos. E os quatro piores serão rebaixados à Série C de 2009.