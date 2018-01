Sertão chora no reencontro com a família na Bahia O campeão mundial dos penas, Valdemir ?Sertão? Pereira, não conteve as lágrimas nesta sexta-feira ao reencontrar, após dois anos, os pais Creunice e Waldomiro, no aeroporto de Salvador. De lá, seguiu para Cruz das Almas, cidade natal de Sertão ? a 140 km da Capital, com 56 mil habitantes ?, onde desfilou em carro aberto. À noite, ele iria participar de um show. E, no domingo, já estará em São Paulo para participar do programa Domingo Legal (SBT).