Sertão começa a pensar na defesa do título mundial Depois de vencer o bielo-russo Yuri Romanovich, no domingo à noite, por pontos - 100 a 92, 100 a 90 e 100 a 91 -, Valdemir ?Sertão? Pereira começa a pensar na defesa do título mundial dos pesos pena, dia 13 de maio, contra o inglês Esham Pickering, em Boston, nos Estados Unidos. A luta de domingo, em dez assaltos, em São Caetano, não era para defesa do título da Federação Internacional de Boxe (FIB), conquistado em janeiro. Ele lutou em uma categoria dois quilos contra Yurii Romanovich. O brasileiro foi melhor que Romanovich durante os dez assaltos. Mas não conseguiu derrotá-lo por nocaute. Sertão chegou a derrubar o desafiante no nono assalto, mas o juiz não abriu contagem. Foi a 24ª vitória na carreira do brasileiro, que está invicto e soma 15 nocautes. Romanovich, que luta em uma categoria de peso acima da que está Sertão, tem 19 lutas e três derrotas na carreira.