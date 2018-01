Sertão conquista título dos penas da FIB Valdemir Sertão Pereira é o novo campeão dos penas, versão Federação Internacional de Boxe. O pugilista baiano, de 31 anos, derrotou, por pontos, o tailandês Phafrakorb Rakkietgym, após 12 rounds, diante de mais de três mil espectadores no ringue do Foxwoods Casino, em Mashantucket, Connecticut, Estados Unidos. Os três jurados foram a favor do brasileiro: 118 a 108. A ESPN passou a luta para os Estados Unidos, mas não teve transmissão para o Brasil. ?Dominei a luta desde o início. Acertei bons golpes e não entrei na tática dele, que queria me pegar no contra-ataque?, disse Sertão, eufórico, logo após a vitória. ?Agora, só quero voltar para São Caetano e ir para Cruz das Almas, na Bahia, ver meu pai e minha mãe. Faz dois anos que não os vejo.? Sertão também espera que o cinturão mundial lhe garanta um ?bom patrocínio? para conseguir pagar as dívidas e ter uma vida melhor. ?Eu só quero ter uma renda boa para conseguir viver tranqüilo.? Foi a 23ª vitória de Sertão, que permanece invicto na carreira profissional, que começou em 2000. Ele soma 15 nocautes. Este é o sexto cinturão mundial para o Brasil. Os demais foram obtidos por Eder Jofre (galos e penas), Acelino Popó Freitas (superpenas e leves) e Miguel de Oliveira (médio-ligeiros). Phafrakorb Rakkietgym, de 30 anos, perdeu pela quarta vez em 14 anos de boxe profissional. O boxeador asiático soma 50 vitórias, com 33 nocautes. Tática vencedora - Como anunciara na véspera, Sertão usou o primeiro round para estudar o adversário. Já no segundo colocou todos os golpes no oponente, que, mesmo sentindo o castigo, conseguiu superar o momento ruim e seguir no combate. Durante todo o duelo o domínio foi de Sertão, que não teve problemas para abrir grande vantagem nas papeletas dos jurados. Nem mesmo o ponto perdido no décimo round fez diferença na contagem final. Sertão é empresariado por Servílio de Oliveira, medalhista de bronze na Olimpíada do México, em 1968. Na década de 70, Servílio chegou ao terceiro lugar no ranking mundial e teve a carreira interrompida por causa de um deslocamento da retina direita.