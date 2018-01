Sertão defende título mundial no dia 13 de maio Valdemir Sertão Pereira vai defender pela primeira vez o título mundial dos penas, versão Federação Internacional de Boxe, dia 13 de maio, no Fleet Center, em Boston, nos Estados Unidos. O adversário será o inglês Esham Pickering, de 29 anos, que soma 29 vitórias (15 nocautes) e quatro derrotas em seu cartel. Invicto em 23 lutas, o pugilista brasileiro sagrou-se campeão em 20 de janeiro, ao derrotar, por pontos, o tailandês Fahprakorb Rakkiatgym, em Mashantucket, também nos EUA. Antes de enfrentar Esham Pickering, Sertão sobe no ringue do Instituto Municipal de Ensino Superior, em São Caetano do Sul, dia 9 de abril, para lutar contra o russo Yuri Romanovic - mas, dessa vez, ele não colocará o título em jogo. O programa tem início previsto para as 19 horas e terá um total de oito combates. A Rede TV! vai transmitir o duelo do campeão ao vivo. Romanovic, de 21 anos, soma 16 vitórias (13 por nocaute) e só perdeu duas vezes. Servílio de Oliveira, empresário do brasileiro, confia que será um bom teste. ?O russo é bom lutador e deverá exigir bastante do Sertão. Será importante para o futuro de sua carreira?, afirmou. Além de Sertão, o Brasil vai disputar outro título mundial de boxe este ano. Será dia 29 de abril, com Acelino Popó Freitas, que vai enfrentar o americano Zahir Raheem, também nos Estados Unidos. Estará em jogo o cinturão dos leves pela Organização Mundial de Boxe.