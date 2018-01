Sertão é recebido com festa no Brasil Com muita festa, promovida por cerca de 50 pessoas (entre amigos baianos e boxeadores), o pugilista Valdemir Sertão Pereira desembarcou, na manhã deste domingo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Direto dos Estados Unidos, onde conquistou, na última sexta-feira, o título mundial dos penas, versão Federação Internacional de Boxe, o baiano de 31 anos agora só quer saber de descansar com a família, em São Caetano do Sul. ?E ainda não consegui nem dormir direito desde a luta. A ficha ainda não caiu. Não esperava tanto assédio e carinho das pessoas?, disse Sertão, em meio ao barulho provocado pelos amigos, que fizeram questão de levar faixas de incentivo, e com o cinturão de campeão no peito. O pugilista fez questão de agradecer a todos pelo título, mas em especial para o amigo Acelino Popó de Freitas, outro campeão mundial. ?Fui muito incentivado pelo Popó. Ele até ficou rouco de tanto gritar durante a luta?, contou Sertão. Sobre o confronto com o tailandês Phafrakorb Rakkietgym, o baiano disse que a luta, decidida por pontos, foi muito igual. ?Acho que o meu melhor round foi o segundo. Acertei bons golpes e ele quase caiu. O cara só gemia. mas ele me respeitou muito?, afirmou.