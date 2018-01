Sertão quer lutar em São Caetano Valdemir Sertão Pereira deve lutar mais duas ou três vezes este ano para defender seu título mundial dos penas (versão Federação Internacional de Boxe), conquistado na madrugada deste sábado, nos Estados Unidos. A previsão é de Servílio de Oliveira, seu empresário, e de Artur Pellulo, promotor dos combate do brasileiro nos EUA. Mas, se depender do novo campeão mundial, seu primeiro duelo com o cinturão será em São Caetano do Sul, onde mora. ?Quero lutar diante das pessoas que me ajudaram?, disse Sertão. Servílio busca um patrocinador para realizar o sonho de seu pupilo. ?Sabemos que é muito difícil conseguir realizar no Brasil um evento destes, mas com um grande parceiro tudo fica mais fácil?, explicou. Servílio cuida da carreira de Sertão desde 1997, quando o foco ainda eram as disputas amadoras. Depois da Olimpíada de Sydney, em 2000, o lutador assinou um contrato com o empresário, que vai até 2007. ?Com o Pellulo nosso compromisso é até 2008.? A vitória de Sertão foi um triunfo também para Servílio. Como empresário e como ex-boxeador. ?É o resultado de um trabalho que estamos fazendo com o boxe há muito tempo. Fico feliz pelo Sertão que é um lutador disciplinado e sempre confiou no meu trabalho?, contou. Sertão desembarca em São Paulo neste domingo, às 10h35, vindo de Boston, Estados Unidos.