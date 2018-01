Sertão: São Caetano faz festa na terça A festa pelo título mundial promete ser grande no ABC, onde Sertão defende há nove anos a Associação Desportiva São Caetano. Na terça-feira, o pugilista baiano desfilará em carro aberto pelas ruas da cidade, a partir do meio-dia, com saída da Prefeitura. Também receberá o título de cidadão de São Caetano do Sul. Depois de conquistar o título mundial dos penas (versão Federação Internacional de Boxe), na madrugada de sábado, nos Estados Unidos, Valdemir Sertão Pereira chegou na manhã deste domingo ao Brasil. E já foi recebido com grande festa no aeroporto. Mais comemoração - Na noite de terça-feira, a convite de Newton Campos, presidente da Federação Paulista de Boxe, Sertão será homenageado na Forja dos Campeões ? o campeonato de boxe para estreantes ?, no ginásio do Baby Barioni, na Água Branca, em São Paulo. ?Estou feliz da vida. Ele soube representar o nosso País e superou o futebol em títulos mundiais. Eles são penta, nós somos hexa?, comemorou Newton Campos, ao referir-se à vitória de Sertão e lembrar os títulos conquistados também por Eder Jofre (dono do cinturão dos galos e dos penas), Acelino Popó Freitas (superpenas e leves) e Miguel de Oliveira (médio-ligeiros).