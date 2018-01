Sertão tenta se adaptar ao frio nos EUA Com frio abaixo de zero, o pugilista brasileiro Valdemir dos Santos Pereira, o ?Sertão?, tem de se adaptar ao inverno norte-americano em Mashantucket, Connecticut, para a luta de sexta-feira contra o tailandês Phafrakorb Rakkietgym, no ringue do Foxwoods Casino, pelo cinturão vago dos penas da Federação Internacional de Boxe. A premiação será de US$ 25 mil (R$ 57 mil). Acompanhado do ex-pugilista e empresário Servílio de Oliveira e do técnico Ivan, Sertão deu entrevistas nesta terça-feira em Boston. Mas ainda não tinha notícias de seu adversário, que deve falar com a imprensa internacional nesta quarta. Descansando no hotel após treinar pela manhã, quem falou por Sertão foi Servílio: ?Ele segue bem, treinando direitinho. Só estava um pouco ansioso, meio nervoso. Mas depois que falou com a mulher dele hoje pela manhã ficou mais tranqüilo.? A única preocupação de Sertão é quanto à tomografia ? exigida pela Federação Internacional de Boxe ?, que esqueceu ?em cima do armário? de casa. O laudo médico e toda documentação está com o atleta e, por isso, seu empresário (único medalhista olímpico brasileiro no boxe) acredita que não haverá problemas para a luta. Mas, por precaução, o empresário já estava providenciando o envio da tomografia. Precisava decidir se será enviada por sedex ou levada por alguém em viagem aos Estados Unidos. A esposa de Sertão, a cabeleireira Sara Santos de Lima, ficou em São Caetano do Sul. Não sabia nada a respeito da tomografia. ?Ele não falou nada sobre a luta, sobre a tomografia. Falamos rapidinho porque a ligação é cara. Mas como conheço o Sertão bem, senti pela voz que está bem, confiante. Não se queixou de nada, não falou do frio... Só disse que quer trazer o cinturão?, disse Sara, que mora com o pugilista há cinco meses e tentará se reunir com as amigas na sexta-feira para assistir à luta ? não há nada definido quanto à transmissão da luta, que deve ser feita pela ESPN Internacional. Segundo Servílio, não há mais notícias da luta pela tevê: ?Até agora, a informação que a gente tem é de que será transmitido apenas um teipe na madrugada de sábado para o domingo.? Aos 31 anos, Sertão ? natural de Cruz das Almas, na Bahia ?, tem em seu cartel profissional 22 vitórias em 22 lutas, sendo 15 delas por nocaute (seu adversário tailandês tem 53 lutas como profissional, com 50 vitórias e 33 nocautes). O boxeador brasileiro espera, com a premiação, ajudar a família. Tem oito irmãos e dois filhos ? Clayton, de 10 anos, e Cassio, de 6. O mais novo precisa de tratamento, porque não fala. ?Espero com a premiação ajudar meus familiares, meus filhos e ainda fazer o tratamento do Cássio. Ninguém sabe o que ele tem?, contou Sertão.