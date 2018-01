Sertão vai lutar no dia 9 de abril contra russo O boxeador Valdemir Sertão Pereira, campeão mundial dos penas da Federação Internacional de Boxe, volta aos ringues dia 9 de abril. O local ainda não está definido, mas o adversário será o russo Yuri Romanovic. Será a primeira luta de Sertão desde a conquista do cinturão, dia 20 de janeiro, quando bateu o tailandês Fahprakorb Rakkiatgym, por pontos, após 12 roundes, em Mashantucket, Estados Unidos. ?Vamos definir o local esta semana?, disse o empresário e ex-pugilista Servílio de Oliveira, que anunciou a transmissão pela Rede TV! Romanovic, de 21 anos, soma 16 vitórias (13 por nocaute) e duas derrotas. O cartel, apesar de bom, não assusta Servílio. ?É um adversário bom e servirá para aprimorar técnica e fisicamente o Sertão para combates mais difíceis que virão ainda este ano.? Várias opções surgem como palco para a luta. O Ginásio do Pacaembu, de grande tradição no boxe, é uma das alternativas. Lutar no Anacleto Campanella, estádio utilizado pelo time de futebol do São Caetano, é outra opção. ?Estamos vendo o que é melhor para o público, para o Sertão e para o boxe?, disse Servílio, dono da única medalha do boxe brasileiro em olimpíadas. Em 1968, ele foi bronze na Cidade do México.